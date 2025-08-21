США ввели санкции против операторов терминалов в КНР за поставки иранской нефти

В частности, под санкции попали судоходные компании Marant Shipping and Trading S.A., Square Tanker Management Ltd., Comford Management S.A. и United Chartering S.A. Минфин США также наложил санкции на ряд посредников по торговле иранской нефтью в ОАЭ, Гонконге и на Маршалловых островах, а также на несколько судов под различными флагами.