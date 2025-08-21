США ввели санкции против операторов терминалов в КНР за поставки иранской нефти
США ввели санкции против китайских операторов морских терминалов за торговлю иранской нефтью. Об этом объявил заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот.
«Госдепартамент вводит санкции против двух китайских операторов терминалов и складов нефти, а также нефтепродуктов, которые способствовали импорту миллионов баррелей незаконной иранской нефти на нескольких судах, включенных в список санкций США», — сообщил Пигот в заявлении.
Пигот пояснил, что США этой мерой блокируют доходы Ирана, якобы финансирующие терроризм и репрессии.
Это четвертый раунд санкций США против китайских терминалов, задействованных в торговле иранской нефтью, добавил он.
Кроме того, управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против гражданина Греции, связанного с поставками иранской нефти через его компании, а также против нескольких судов, обеспечивающих транспортировку нефти.
В частности, под санкции попали судоходные компании Marant Shipping and Trading S.A., Square Tanker Management Ltd., Comford Management S.A. и United Chartering S.A. Минфин США также наложил санкции на ряд посредников по торговле иранской нефтью в ОАЭ, Гонконге и на Маршалловых островах, а также на несколько судов под различными флагами.
30 июля США ввели масштабные санкции против более 50 лиц и 50 организаций, связанных с иранской нефтяной транспортной сетью. Это стало крупнейшим пакетом мер в отношении Ирана с 2018 г.