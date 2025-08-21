Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США ввели санкции против операторов терминалов в КНР за поставки иранской нефти

Ведомости

США ввели санкции против китайских операторов морских терминалов за торговлю иранской нефтью. Об этом объявил заместитель официального представителя госдепартамента Томми Пигот.

«Госдепартамент вводит санкции против двух китайских операторов терминалов и складов нефти, а также нефтепродуктов, которые способствовали импорту миллионов баррелей незаконной иранской нефти на нескольких судах, включенных в список санкций США», — сообщил Пигот в заявлении.

Пигот пояснил, что США этой мерой блокируют доходы Ирана, якобы финансирующие терроризм и репрессии.

Это четвертый раунд санкций США против китайских терминалов, задействованных в торговле иранской нефтью, добавил он.

Кроме того, управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против гражданина Греции, связанного с поставками иранской нефти через его компании, а также против нескольких судов, обеспечивающих транспортировку нефти.

В частности, под санкции попали судоходные компании Marant Shipping and Trading S.A., Square Tanker Management Ltd., Comford Management S.A. и United Chartering S.A. Минфин США также наложил санкции на ряд посредников по торговле иранской нефтью в ОАЭ, Гонконге и на Маршалловых островах, а также на несколько судов под различными флагами.

30 июля США ввели масштабные санкции против более 50 лиц и 50 организаций, связанных с иранской нефтяной транспортной сетью. Это стало крупнейшим пакетом мер в отношении Ирана с 2018 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных