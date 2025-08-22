Газета
Чемезов: «Ростех» обеспечивает фронт, а не зарабатывает на спецоперации

«Ростех» обеспечивает фронт, а значит, решает государственную задачу. Он не зарабатывает на спецоперации, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью «РИА Новости».

Глава «Ростеха» рассказал, что с 2022 г. многие международные компании увеличили рентабельность. «Ростех» маржинальность потерял, уменьшил капитализацию, сказал Чемезов. Он напомнил, что «Ростех» не является частным акционерным обществом.

«У нас градообразующая компания, на некоторых территориях кроме нас других работодателей нет», – заявил Чемезов, добавив, что это означает дополнительные обязательства. По его словам, объем задач и темп работы «Ростеха» требует постоянных больших вложений. Под срочный гособоронзаказ сразу же нужны мощности, сырье и люди.

22 августа госкорпорация заявила, что готова снабдить больницы средствами противодействия беспилотникам согласно новым требованиям правительства к антитеррористической защищенности учреждений здравоохранения. В «Ростехе» рассказали, что уже есть несколько готовых решений, к примеру, комплексы РЭБ из линейки «Серп». Система эффективна против одиночных и роевых атак дронов, что особенно актуально для приграничных регионов.

27 июня «Ростех» объявил, что зенитные ракетные комплексы линейки «Панцирь» снабдили новыми боеприпасами – в армию поставили партию мини-ракет ближнего перехвата. Они предназначены для поражения дронов. Один «Панцирь» сможет возить сразу 48 ракет, чтобы повысить эффективность перехвата малых беспилотников.

