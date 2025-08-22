С сентября по февраль в Белоруссии будет действовать лицензирование вывоза яблок
Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин подписал постановление, согласно которому с 1 сентября и на полгода (до февраля включительно) в стране будет введено лицензирование вывоза яблок, сообщили в Telegram-канале правительства страны.
Лицензии будут разовыми. За их выдачу ответственным назначено министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии. Процесс также должен быть согласован минсельхозпродом, областными исполнительными комитетами и минским горисполкомом.
Кроме того, решение о выдаче будет приниматься с учетом соотношения «свободных» яблок в Белоруссии и потребностей страны в этой продукции на момент согласования лицензии. Мера принята для того, чтобы в межсезонный период внутренний рынок республики был полностью обеспечен указанным товаром, подчеркнули в правительстве.