Поставки российского газа в Армению возобновили

В компании сообщили, что поставки газа в республику временно приостановили в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе Красный Мост – Севкар-Берд в Грузии. Ресурс не поставляется с 06:00 мск 22 августа. В «Газпром Армения» уточнили, что потребители будут получать бесперебойное газоснабжение за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана. В 06:00 23 августа подача газа в Армению была возобновлена.