Миноритарные акционеры Petropavlovsk подали иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК

Исковое заявление носит нематериальный характер и направлено на защиту прав инвесторов-граждан России, а также получение информации о сделках, которые привели к утрате контроля над российскими активами компании, говорится в сообщении группы. В частности, речь идет об оспаривании решения Мосбиржи об исключении акций Petropavlovsk plc из котировальных списков, что лишило акционеров возможности торговать ценными бумагами.