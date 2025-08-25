Миноритарные акционеры Petropavlovsk подали иск к Мосбирже, Газпромбанку и УГМК
Группа миноритарных акционеров Petropavlovsk plc. подала иск в Арбитражный суд Москвы к Московской бирже, Газпромбанку и «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). Об этом говорится в пресс-релизе группы.
Исковое заявление носит нематериальный характер и направлено на защиту прав инвесторов-граждан России, а также получение информации о сделках, которые привели к утрате контроля над российскими активами компании, говорится в сообщении группы. В частности, речь идет об оспаривании решения Мосбиржи об исключении акций Petropavlovsk plc из котировальных списков, что лишило акционеров возможности торговать ценными бумагами.
Кроме того, истцы требуют предоставить полный комплект документов, связанных с переуступкой долга Petropavlovsk plc. перед Газпромбанком в пользу УГМК, а также с приобретением УГМК ключевых производственных активов компании на территории России.
Предварительное заседание по делу назначено на 28 октября. До 22 октября к иску могут присоединиться и другие акционеры Petropavlovsk.