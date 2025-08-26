В Кемеровской области приостановили работу 17 угольных предприятий

Середюк подчеркнул, что не все из этих предприятий закрылись навсегда. Половина из них законсервированы, а работники перераспределены на другие шахты и разрезы. По словам губернатора, всего в области работает 151 предприятие по добыче и обогащению угля. Он заметил, что Кузбасс неоднократно переживал кризис и с этим тоже справится.