В Кемеровской области приостановили работу 17 угольных предприятий
В Кемеровской области в связи с кризисом в угольной отрасли приостановили работу 17 предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк на пресс-конференции, передает NGS42.
Середюк подчеркнул, что не все из этих предприятий закрылись навсегда. Половина из них законсервированы, а работники перераспределены на другие шахты и разрезы. По словам губернатора, всего в области работает 151 предприятие по добыче и обогащению угля. Он заметил, что Кузбасс неоднократно переживал кризис и с этим тоже справится.
18 августа председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов заявил, что количество открытых вакансий в угольной промышленности региона сократилось на 40% до 1300. Основной причиной падения спроса на рабочую силу стало закрытие нескольких отраслевых предприятий.
Сокращение вакансий Панов связал также с текущей ситуацией в угольной отрасли. Он указал, что прогнозирование дальнейшей динамики количества свободных рабочих мест в угледобыче затруднено.
3 июня «Коммерсантъ-Сибирь» писал, что в июне число вакансий в отрасли составляло 2100. В августе 2023 г. сообщалось о наличии около 4500 открытых позиций в угольном секторе Кузбасса.