ТМХ показал, как выглядит новый поезд на водородных топливных элементах
«Трансмашхолдинг» представил экстерьер первого в России пассажирского поезда на водородных топливных элементах. Рендеры нового поезда опубликованы в официальном Telegram-канале компании.
При работе над дизайном основной целью было создание «инновационного и динамичного образа», рассказали в компании.
Поезд является экологически чистым транспортом: выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар.
В Telegram-канале ТМХ отмечалось, что в условиях глобальных экономических изменений и внешних ограничений обеспечение технологической независимости становится ключевым фактором развития промышленности. Важный шаг был сделан в апреле 2023 г., когда правительство по поручению президента определило приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики страны. В их число вошло и железнодорожное машиностроение, что делает появление поезда с водородной тягой еще более значимым для отрасли, отмечает компания.