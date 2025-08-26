Газета
РЖД увеличила число поездов на юг из-за высокого спроса

Ведомости

РЖД приняла решение об увеличении количества поездов, следующих в южном направлении, из-за увеличения спроса на поездки в бархатный сезон. Об этом сообщили в Telegram-канале компании. 

В частности, на сентябрь РЖД назначила дополнительный поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург – Имеретинский курорт. Он будет отправляться через день составом из купейных и плацкартных вагонов. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться с 6 по 26 сентября в 23:30 мск (кроме 20 и 22 сентября), а со станции Имеретинский курорт – с 10 по 30 сентября в 01:04 мск (кроме 24 и 26 сентября).

Кроме того, учитывая сохраняющийся высокий спрос на поездки, компания продлит курсирование поездов из Новороссийска до Москвы и Санкт-Петербурга. Состав, следующий в столицу, будет ходить до конца сентября, а в Санкт-Петербург – до середины октября.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сообщал, что в 2025 г. во время бархатного сезона количество бронирований в Крыму выросло на 30–40%.

