Генпрокуратура просит взыскать рыболовецкий колхоз «Восток-1» в пользу РФ
Генеральная прокуратура РФ просит взыскать АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» в пользу государства, следует из иска, поданного в Арбитражный суд Приморского края к предприятию и контролирующим его лицам. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на материалы иска.
Ответчиками в иске значатся бывшие и нынешние акционеры колхоза «Восток-1», а именно шесть членов семьи Шегнагаевых, один из которых является гражданином Белиза, а другой – резидентом США. Кроме них указаны еще четыре физлица и три компании – южнокорейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation.
Согласно данным прокуратуры, добычей рыбы и краба предприятие нанесло ущерб водным биоресурсам в размере больше 37,6 млрд руб. В счет возмещения истец просит изъять акции колхоза у физлиц и передать их Росимуществу. Кроме того, прокуратура просит суд арестовать имущество колхоза.
Генпрокуратура также считает нужным запретить реорганизацию «Востока-1», сделки с имуществом и изменение договоров с Росрыболовством. Однако, по данным агентства, это ходатайство судом еще не рассмотрено.
«Восток-1» – крупнейший в России добытчик глубоководных крабов (краба-стригуна красного и краба-стригуна ангулятуса), которые добываются на глубине от 1 до 1,5 км.