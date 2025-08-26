Генпрокуратура просит взыскать рыболовецкий колхоз «Восток-1» в пользу РФ

Ответчиками в иске значатся бывшие и нынешние акционеры колхоза «Восток-1», а именно шесть членов семьи Шегнагаевых, один из которых является гражданином Белиза, а другой – резидентом США. Кроме них указаны еще четыре физлица и три компании – южнокорейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation.