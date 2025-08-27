Комплимент Трампа вызвал резкий рост акций южнокорейского производителя ручек

Комплимент от президента США Дональда Трампа привел к росту акций южнокорейского производителя ручек до максимума за 19 месяцев. Акции компании MonAmi подскочили на 24% в среду, а их двухдневный рост превысил 60%. Ручка привлекла внимание Трампа во время его первой личной встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Белом доме, пишет Bloomberg.