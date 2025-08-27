Комплимент Трампа вызвал резкий рост акций южнокорейского производителя ручек
Комплимент от президента США Дональда Трампа привел к росту акций южнокорейского производителя ручек до максимума за 19 месяцев. Акции компании MonAmi подскочили на 24% в среду, а их двухдневный рост превысил 60%. Ручка привлекла внимание Трампа во время его первой личной встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Белом доме, пишет Bloomberg.
Трамп попросил своих помощников принести ему ручку, но Ли тут же подарил ручку своему американскому коллеге, сказав: «Она пригодится вам для вашей сложной подписи».
Трамп почти две минуты задавал вопросы о происхождении деревянной ручки и держал ее в руках, прежде чем лидеры двух стран перешли к встрече за закрытыми дверями. Коричневая ручка с пером от MonAmi и гравировкой традиционного корейского феникса была изготовлена компанией Zenyle.
Компания Zenyle подтвердила на своем сайте, что изготовила ручку по запросу администрации президента Южной Кореи. Компания полностью приостановила продажу ручек из-за резкого увеличения количества заказов. Ручка, которой пользовался президент Ли, не продается, добавили в Zenyle.