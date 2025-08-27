Иван Пятков занял должность замгендиректора «Билайна»

Альфа-банк возглавил рейтинг лучших российских банков для состоятельных клиентов по версии журнала Forbes в 2025 г. Эксперты отметили высочайший уровень персонального сервиса и комплексные решения по управлению капиталом, передовые цифровые технологии и инвестиционную платформу, включая широкие возможности для инвестиций на российских и международных рынках, эксклюзивные стратегии и доступ к IPO.