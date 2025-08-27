Иван Пятков занял должность замгендиректора «Билайна»
Иван Пятков перешел на должность заместителя генерального директора «Билайна». О кадровых изменениях сообщил Альфа-банк.
Ранее он занимал позицию директора розничного бизнеса Альфа-банка. На его место назначен Алексей Гиязов, возглавлявший маркетинг, дизайн и коммуникации, онлайн-продажи и центр исследования клиентского опыта Alfa Research Center. При этом Пятков останется в периметре Альфа-групп в качестве независимого члена наблюдательных и консультационных советов нескольких компаний группы.
Позицию IT-директора Альфа-банка занял Алексей Фетисов. Ранее он возглавлял команду технологической компании «Т1». Виталий Задорожный, бывший IT-директор банка, займется собственными проектами, говорится в пресс-релизе. Директором по маркетингу стал Тимур Зулкарнаев, ранее возглавлявший в Альфа-банке департамент бизнес-маркетинга.
Альфа-банк проходит масштабную финтех-трансформацию, отметил главный управляющий Владимир Верхошинский. «Ее цель – предложить клиентам бесшовный цифровой опыт решения финансовых и повседневных задач. В ходе этой трансформации мы проводим соответствующие структурные изменения», – добавил он.
Альфа-банк возглавил рейтинг лучших российских банков для состоятельных клиентов по версии журнала Forbes в 2025 г. Эксперты отметили высочайший уровень персонального сервиса и комплексные решения по управлению капиталом, передовые цифровые технологии и инвестиционную платформу, включая широкие возможности для инвестиций на российских и международных рынках, эксклюзивные стратегии и доступ к IPO.