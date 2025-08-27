Информация о продаже РКК «Энергия» не соответствует действительности

РКК «Энергия» является головным предприятием России в области пилотируемого освоения космоса. Именно здесь разработали первый искусственный спутник Земли, запущенный 4 октября 1957 г., первые пилотируемые космические корабли «Восток» и «Восход». «Энергия» – основной разработчик российских модулей для Международной космической станции (МКС). Корпорация производит пилотируемые корабли «Союз» и грузовые космические корабли «Прогресс».