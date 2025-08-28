Шойгу обсудил создание в Сибири кластера по редкоземельным металлам
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел заседание рабочей группы по проектам глубокой переработки сырья в Сибири, на котором представили концепцию кластера редкоземельных металлов. Об этом говорится в сообщении аппарата СБ РФ.
Кластер планируется разместить в Красноярском крае. Его создание, по оценке участников совещания, позволит развить промышленный, логистический и образовательный потенциал региона.
«Необходимость его создания обусловлена особенностью развития технологических отраслей, которые требуют формирования полной цепочки – от руды до конечных изделий», – отметил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников.
По итогам встречи подписаны соглашения о сотрудничестве между Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», международной компанией Highland Gold и «Красцветметом». Документы предусматривают совместную работу над созданием кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов.
19 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщалось о планах создания подобного кластера в Иркутской области. Отмечалось, что там сосредоточены значительные запасы редкоземельных элементов, включая Белозиминское и Чуктуконское месторождения, а также развитая научно-промышленная база.