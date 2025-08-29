Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Московская область вложит в сферу теплоснабжения более 60 млрд рублей

Это вдвое больше инвестиций 2024 года
Богдан Кочкин

Объем инвестиций в сферу теплоснабжения Московской области в 2025 г. составит более 60 млрд руб. Это вдвое больше, чем в 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы правительства региона.

В частности, в 2025 г. на реализацию государственной программы по модернизации объектов теплоснабжения предусмотрено 47 млрд руб. За счет этих средств по итогам года будут обновлены 382 км тепловых сетей, 145 котельных и блочно-модульных котельных (БМК, могут работать независимо от центральных теплосетей, в том числе при аварийных ситуациях. – «Ведомости») и 20 центральных тепловых пунктов (ЦТП). ЦТП получает тепловую энергию от ТЭЦ и распределяет ее по группам зданий, микрорайонам, промышленным объектам. Такие пункты обеспечивают подогрев воды для отопления и горячего водоснабжения.

Еще 13,5 млрд руб. предусмотрены инвестпрограммой, в том числе в рамках реализуемого с «Газпромом» концессионного соглашения на 9 млрд руб. Данные средства будут направлены на модернизацию 89,4 км теплосетей и 294 котельных, БК и ЦТП.

Максим Стулов / Ведомости

«Вот уже второй год мы выделяем беспрецедентные ассигнования на то, чтобы привести в порядок наше коммунальное хозяйство – котельные, БМК, теплосети. Это позволит обеспечить заметные перемены, по сути, в каждом городском округе», – заявил «Ведомостям» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Самый большой объем работ в 2025 г. проведен в следующих округах: Наро-Фоминский, Шатура, Щёлково, Одинцовский, Егорьевск, Солнечногорск, Подольск, перечислил он. «Объекты теплоснабжения не просто ремонтируются – они модернизируются, цифровизируются, что повышает надежность системы и качество жизни людей», – добавил Воробьев.

Как отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, в каждом округе региона проводится глубокий анализ работы теплоисточников и сетей, после чего принимается решение о проведении конкретных работ. В частности, в регионе обновляют котельные, модернизируют тепловые сети, а также внедряют цифровые системы контроля и новые технологии управления. Все это, по его словам, позволяет видеть сразу всю сеть, быстро реагировать на сбои и обеспечивать стабильное тепло в каждом доме. «Это не разовые ремонты, а системная работа, которая повышает надежность всей энергосистемы региона, делает ее более эффективной и устойчивой к любым нагрузкам», – добавил Воропанов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных