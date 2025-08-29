Московская область вложит в сферу теплоснабжения более 60 млрд рублей

Как отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, в каждом округе региона проводится глубокий анализ работы теплоисточников и сетей, после чего принимается решение о проведении конкретных работ. В частности, в регионе обновляют котельные, модернизируют тепловые сети, а также внедряют цифровые системы контроля и новые технологии управления. Все это, по его словам, позволяет видеть сразу всю сеть, быстро реагировать на сбои и обеспечивать стабильное тепло в каждом доме. «Это не разовые ремонты, а системная работа, которая повышает надежность всей энергосистемы региона, делает ее более эффективной и устойчивой к любым нагрузкам», – добавил Воропанов.