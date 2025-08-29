Московская область вложит в сферу теплоснабжения более 60 млрд рублей

Московская область вложит в сферу теплоснабжения более 60 млрд рублейЭто вдвое больше инвестиций 2024 года
Объем инвестиций в сферу теплоснабжения Московской области в 2025 г. составит более 60 млрд руб. Это вдвое больше, чем в 2024 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы правительства региона.
В частности, в 2025 г. на реализацию государственной программы по модернизации объектов теплоснабжения предусмотрено 47 млрд руб. За счет этих средств по итогам года будут обновлены 382 км тепловых сетей, 145 котельных и блочно-модульных котельных (БМК, могут работать независимо от центральных теплосетей, в том числе при аварийных ситуациях. – «Ведомости») и 20 центральных тепловых пунктов (ЦТП). ЦТП получает тепловую энергию от ТЭЦ и распределяет ее по группам зданий, микрорайонам, промышленным объектам. Такие пункты обеспечивают подогрев воды для отопления и горячего водоснабжения.
Еще 13,5 млрд руб. предусмотрены инвестпрограммой, в том числе в рамках реализуемого с «Газпромом» концессионного соглашения на 9 млрд руб. Данные средства будут направлены на модернизацию 89,4 км теплосетей и 294 котельных, БК и ЦТП.
«Вот уже второй год мы выделяем беспрецедентные ассигнования на то, чтобы привести в порядок наше коммунальное хозяйство – котельные, БМК, теплосети. Это позволит обеспечить заметные перемены, по сути, в каждом городском округе», – заявил «Ведомостям» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Самый большой объем работ в 2025 г. проведен в следующих округах: Наро-Фоминский, Шатура, Щёлково, Одинцовский, Егорьевск, Солнечногорск, Подольск, перечислил он. «Объекты теплоснабжения не просто ремонтируются – они модернизируются, цифровизируются, что повышает надежность системы и качество жизни людей», – добавил Воробьев.
Как отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, в каждом округе региона проводится глубокий анализ работы теплоисточников и сетей, после чего принимается решение о проведении конкретных работ. В частности, в регионе обновляют котельные, модернизируют тепловые сети, а также внедряют цифровые системы контроля и новые технологии управления. Все это, по его словам, позволяет видеть сразу всю сеть, быстро реагировать на сбои и обеспечивать стабильное тепло в каждом доме. «Это не разовые ремонты, а системная работа, которая повышает надежность всей энергосистемы региона, делает ее более эффективной и устойчивой к любым нагрузкам», – добавил Воропанов.