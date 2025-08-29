Газета
Главная / Бизнес /

«Уралвагонзавод» рассказал о перспективных разработках бронетехники

Ведомости

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») активно занимается разработкой перспективной бронетехники, создавая конструкторско-технологическую основу на многие годы вперед. Об этом сообщили в компании в преддверии 105-летия отечественного танкостроения, которое будет отмечаться 31 августа, передает «Интерфакс».

Кроме того, концерн проводит исследования по созданию бронированных машин с применением современных технологий. Они основаны на опыте эксплуатации бронетанковой техники в современных конфликтах. В сообщении говорится, что это позволит заложить основу для будущих разработок, что поможет российскому танкостроению сохранить свои ведущие позиции на мировом рынке.

Гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов отметил, что сейчас российское танкостроение находится на подъеме. В подтверждение тому он назвал боевые и инженерные машины концерна – Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, БМПТ, БРЭМ и др., которые успешно проявляют себя в ходе спецоперации.

«Ростех» передаст «Техмашу» артиллерийские предприятия «Уралвагонзавода»

Бизнес

Он рассказал, что с началом спецоперации объемы выпуска на предприятиях концерна и поставки продукции кратно увеличились. По словам Потапова, ведется постоянная работа по улучшению тактико-технических характеристик боевых машин. Он добавил, что за три года в их конструкцию внесли более 200 различных изменений, направленных на повышение их мощи, защищенности и маневренности.

«Уралвагонзавод» – советская и российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. Единственный в России производитель танков и гусеничной бронетехники.

В 2023 г. концерн «Уралвагонзавод» запустил производство специальных пожарных машин (СПМ) для гражданского применения. Основное применение спецтехники – тушение пожаров и проведение профилактических работ на пожаровзрывоопасных объектах Минобороны.

