Росавиация разбирается с задержкой рейса авиакомпании Southwind Airlines

«Направили запрос перевозчику с требованием оперативно представить доклад о произошедшем, принятых мерах по недопущению подобного впредь», – написал представитель Росавиации. Кореняко добавил, что в зависимости от ответа в агентстве примут решение об обращении в авиационные власти Турции.