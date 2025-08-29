Росавиация разбирается с задержкой рейса авиакомпании Southwind Airlines
Росавиация разбирается в произошедшей ситуации на рейсе Анталья – Москва турецкой авиакомпании Southwind Airlines, сообщил представитель пресс-секретарь Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
27 августа рейс STW011 должен быть вылететь в Москву в 19:05 мск, но отправился только в 21:14 мск.
«Направили запрос перевозчику с требованием оперативно представить доклад о произошедшем, принятых мерах по недопущению подобного впредь», – написал представитель Росавиации. Кореняко добавил, что в зависимости от ответа в агентстве примут решение об обращении в авиационные власти Турции.
Пассажиры находились на борту самолета около двух часов, кондиционеры не работали. К самолету прислали машину скорой помощи из-за обморока нескольких человек, сообщали в Telegram-канале SHOT. На него ссылается Кореняко.