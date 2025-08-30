Сечин заявил о снижении цен на нефть из-за перепроизводства и наращивания добычи

По его словам, рост добычи также наблюдается в Бразилии и других странах. По оценке «Роснефти» и ожиданиям ведущих энергетических агентств, профицит на рынке нефти в четвертом квартале 2025 г. составит 2,6 млн барр./сут, в 2026 г. – 2,2 млн барр./сут.