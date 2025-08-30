Сечин заявил о снижении цен на нефть из-за перепроизводства и наращивания добычи
Цены на нефть показывали снижение в первом полугодии 2025 г., это происходило на фоне перепроизводства из-за активного наращивания добычи странами ОПЕК, заявил главный исполнительный директор ПАО «Роснефть» Игорь Сечин. Компания приводит его слова в публикации финансовых результатов «Роснефти» по МСФО за первое полугодие.
«Первое полугодие текущего года характеризовалось снижением цен на нефть, прежде всего, на фоне перепроизводства нефти. Основная причина – активное наращивание добычи странами ОПЕК, в том числе Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираком, Кувейтом», – отметил Сечин.
По его словам, рост добычи также наблюдается в Бразилии и других странах. По оценке «Роснефти» и ожиданиям ведущих энергетических агентств, профицит на рынке нефти в четвертом квартале 2025 г. составит 2,6 млн барр./сут, в 2026 г. – 2,2 млн барр./сут.
Добыча углеводородов «Роснефтью» составила за отчетный период 121,6 млн т н.э. (4,99 млн барр.н.э./сут), в том числе 89,3 млн т (3,67 млн барр./сут) нефти и 39,3 млрд куб. м (1,32 млн барр.н.э./сут) газа.
Выручка в первом полугодии 2025 г. сократилась на 17,6% г/г на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля выручка, составив 4,263 трлн руб., следует из релиза компании. Темп снижения затрат и расходов был меньше, в том числе из-за индексации тарифов естественных монополий. Показатель EBITDA сократился до 1,054 трлн руб.
Чистая прибыль составила 245 млрд руб. Отрицательное влияние на показатель продолжает оказывать «запретительный уровень ключевой ставки ЦБ» и другие факторы, отмечает компания. Капитальные затраты первом полугодии 2025 г. составили 769 млрд руб. в связи с плановой реализацией инвестпрограммы.