«Роснефть» концентрируется на высокомаржинальных проектах
«Роснефть» формирует свой бюджет, основываясь на реалистичных предпосылках, используя цену на нефть в 45 долл./барр. Об этом заявил главный исполнительный директор ПАО «Роснефть» Игорь Сечин. Компания приводит его слова в публикации результатов «Роснефти» за первое полугодие по МСФО.
Одним из следствий высокой ключевой ставки является «излишнее укрепление курса рубля, которое приводит к потерям как бюджета России, так и компаний-экспортеров», отметил глава «Роснефти». Это также приводит к росту расходов на обслуживание долга, что, по его мнению, «ухудшает финансовую устойчивость корпоративных заемщиков, ведет к сокращению прибыли и подрывает их инвестиционный потенциал».
«Ведутся непрерывный мониторинг, анализ и ранжирование портфеля. Мы оптимизируем добычу и концентрируемся на высокомаржинальных проектах с особым налоговым режимом, включая «Восток Ойл» и «Сахалин-1», для создания источника выплаты дивидендов», – сказал Сечин. В то же время некоторые другие компании платят дивиденды, привлекая долг, отметил он.
Добыча углеводородов «Роснефтью» составила за первое полугодие 121,6 млн т н.э. (4,99 млн барр.н.э./сут). Из них добыча нефти – 89,3 млн т (3,67 млн барр./сут) и газа на 39,3 млрд куб. м (1,32 млн барр.н.э./сут).
В первом полугодии 2025 г. добыча углеводородов у крупных международных компаний показала разную динамику. BP снизила добычу на 5%, Shell – на 4%. Chevron, Equinor и Saudi Aramco показали небольшой рост на 1%, последняя – за счет новых мощностей и давления на цены с ростом долга. ExxonMobil показал значительную положительную динамику в 13%, в основном благодаря ресурсам Гайаны и Пермского бассейна, низкой налоговой нагрузке и потребностям внутреннего рынка США, несмотря на прогнозируемое истощение ресурсной базы к 2035 г.
Показатель выручки «Роснефти» в первом полугодии сократился на 17,6% г/г на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля, составив 4,263 трлн руб., следует из релиза компании. Темп снижения затрат и расходов был меньше, в том числе из-за индексации тарифов естественных монополий. Показатель EBITDA сократился до 1,054 трлн руб.
Чистая прибыль «Роснефти» составила 245 млрд руб. Отрицательное влияние на показатель продолжает оказывать, в том числе, «запретительный уровень ключевой ставки ЦБ», отмечает компания.