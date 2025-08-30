«Роснефть» концентрируется на высокомаржинальных проектах

В первом полугодии 2025 г. добыча углеводородов у крупных международных компаний показала разную динамику. BP снизила добычу на 5%, Shell – на 4%. Chevron, Equinor и Saudi Aramco показали небольшой рост на 1%, последняя – за счет новых мощностей и давления на цены с ростом долга. ExxonMobil показал значительную положительную динамику в 13%, в основном благодаря ресурсам Гайаны и Пермского бассейна, низкой налоговой нагрузке и потребностям внутреннего рынка США, несмотря на прогнозируемое истощение ресурсной базы к 2035 г.