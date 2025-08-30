Газета
Главная / Бизнес /

Игорь Сечин назвал негативно влияющие на работу экспортеров факторы

Ведомости

В первом полугодии 2025 г. российские производители нефти увеличивали скидки на нефть, это связано с ужесточением западных санкций, заявил главный исполнительный директор ПАО «Роснефть» Игорь Сечин. Компания приводит его слова в публикации результатов «Роснефти» за первое полугодие. «Наблюдалось расширение дисконтов на российскую нефть в связи с ужесточением санкционных ограничений ЕС и США», – сказал Сечин.

Он также указал на «существенное» укрепление курса рубля, которое негативно сказалось на финансовых результатах всех экспортеров. «Нерыночное формирование курса» национальной валюты, пояснил Сечин, в конечном итоге приводит к «нерыночному, нетранспарентному» ценообразованию на нефть и нефтепродукты на внутреннем и на внешнем рынках.

Отдельно главный исполнительный директор «Роснефти» отметил «опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, который на фоне неблагоприятной конъюнктуры оказывает дополнительное давление на нефтяную отрасль». По словам Сечина, с начала года тарифы «Транснефти» на транспортировку нефти были индексированы на 9,9%, нефтепродуктов – 13,8%, тарифы «РЖД» на грузовые железнодорожные перевозки – на 13,8%. С 1 июля регулируемые оптовые цены на газ «Газпрома» также выросли на 10,2%, а тарифы сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии – 11,6%.

«Чрезмерная индексация регулируемых правительством РФ тарифов ускоряет инфляцию издержек, способствует росту уровня цен и является одной из причин более медленного снижения ключевой ставки», – отметил Сечин.

Несмотря на принятые летом Банком России решения, темпы снижения ставки явно недостаточны, говорит он. Длительное поддержание высокой ключевой ставки приводит к «излишнему укреплению курса рубля», которое, как отметил глава «Роснефти», приводит к потерям бюджета РФ и компаний-экспортеров. «Помимо этого, высокая ставка приводит к росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость корпоративных заемщиков, ведет к сокращению прибыли и подрывает их инвестиционный потенциал», – добавил Сечин.

Выручка «Роснефти» в первом полугодии 2025 г. сократилась на 17,6% г/г на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля, составив 4,263 трлн руб., следует из релиза компании. Темп снижения затрат и расходов был меньше, в том числе из-за индексации тарифов естественных монополий. Показатель EBITDA сократился до 1,054 трлн руб.

Чистая прибыль составила 245 млрд руб. Отрицательное влияние на показатель продолжает оказывать «запретительный уровень ключевой ставки ЦБ» и другие факторы, отмечает компания. Капитальные затраты в первом полугодии 2025 г. составили 769 млрд руб. в связи с плановой реализацией инвестпрограммы.

Добыча углеводородов «Роснефтью» составила за отчетный период 121,6 млн т н.э. (4,99 млн барр.н.э./сут), в том числе 89,3 млн т (3,67 млн барр./сут) нефти и 39,3 млрд куб. м (1,32 млн барр.н.э./сут) газа. В эксплуатацию введено 1400 новых скважин, 74% из них горизонтальные.

