Игорь Сечин назвал негативно влияющие на работу экспортеров факторы

Отдельно главный исполнительный директор «Роснефти» отметил «опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, который на фоне неблагоприятной конъюнктуры оказывает дополнительное давление на нефтяную отрасль». По словам Сечина, с начала года тарифы «Транснефти» на транспортировку нефти были индексированы на 9,9%, нефтепродуктов – 13,8%, тарифы «РЖД» на грузовые железнодорожные перевозки – на 13,8%. С 1 июля регулируемые оптовые цены на газ «Газпрома» также выросли на 10,2%, а тарифы сетевых компаний на услуги по передаче электроэнергии – 11,6%.