«Золотое Яблоко» инвестирует до 4 млрд рублей в завод в России
Компания «Золотое Яблоко» планирует открыть в России производство уходовой косметики с инвестициями до 4 млрд руб. По словам основателей компании, ведутся переговоры о покупке заводов на Урале и в Московской области, а выход на полную мощность ожидается в 2027-2030 гг.
Как отметил совладелец Максим Паняк, новый завод будет выпускать продукцию как под собственной маркой FOR ME, так и для независимых российских брендов на условиях контрактного производства. Он подчеркнул, что компания предложит не только современные мощности, но и экспертную поддержку в создании продукции по международным стандартам.
Совладелец Иван Кузовлев добавил, что завод станет частью комплексного сервиса для российских брендов – от разработки формул до экспорта. Компания уже работает в шести странах и планирует выход на китайский рынок в следующем году.