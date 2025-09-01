«Золотое Яблоко» инвестирует до 4 млрд рублей в завод в России

Как отметил совладелец Максим Паняк, новый завод будет выпускать продукцию как под собственной маркой FOR ME, так и для независимых российских брендов на условиях контрактного производства. Он подчеркнул, что компания предложит не только современные мощности, но и экспертную поддержку в создании продукции по международным стандартам.