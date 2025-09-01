Пассажирские перевозки РЖД выросли на 0,2% в августе
Как отметили представители перевозчика, 102,5 млн пассажиров были перевезены в августе в пригородном сообщении. Показатель также увеличился на 0,2% в сравнении с августом 2024 г. В дальнем следовании в РЖД зафиксировали 14,6 млн человек, что меньше на 0,1% год к году.
В период с января по август 2025 г. поездками в РЖД воспользовались 863,8 млн пассажиров. Их количество увеличилось на 2,1% в сравнении с 2024 г. На пригородных поездах ездили 775,7 млн человек (+2,3%), а в поездах дальнего следования – 88,1 млн (+0,2%).
Грузовые перевозки сократились в компании на 5,4% в августе до 92,2 млн т. В период с января по август 2025 г. погрузки также уменьшились на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., достигнув 738,8 млн т. Как объяснили в РЖД, отрицательная динамика связана с «временными структурными изменениями, происходящими в экономике страны».