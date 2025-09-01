Пассажирские перевозки РЖД выросли на 0,2% в августе

Грузовые перевозки сократились в компании на 5,4% в августе до 92,2 млн т. В период с января по август 2025 г. погрузки также уменьшились на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г., достигнув 738,8 млн т. Как объяснили в РЖД, отрицательная динамика связана с «временными структурными изменениями, происходящими в экономике страны».