В Белоруссии начались испытания самого крупного в СНГ беспилотного вертолета

Такой вертолет может использоваться для доставки жизненно важных медицинских грузов, продовольствия, деталей для производств непрерывного цикла и других технических систем, где время доставки имеет высокое значение или доставка иными средствами затруднена, говорит редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. Он может базироваться на кораблях и использоваться для их связи с берегом. В России беспилотные аппараты такой же крупной размерности не разрабатываются, а во всем мире их делают буквально несколько компаний, продолжает эксперт. По разным оценкам, в среднем в мире транспортные задачи занимают долю порядка 2% от общего объема задач, решаемого беспилотниками, говорит он. Картина в мире неоднородна – наиболее технологически развитые страны имеют кратно большие значения, отмечает Федутинов.