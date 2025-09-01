В Белоруссии начались испытания самого крупного в СНГ беспилотного вертолета
Минское конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты», известное также под брендом UAVHELI, успешно завершило в конце августа первую серию испытательных полетов своего нового транспортного беспилотного вертолета SKY-TRUCK, говорится в пресс-релизе компании. Полеты последовали за циклом заводских испытаний машины, проведенных ранее течение 2025 г.
Беспилотный летательный аппарат SKY-TRUCK выполнен по соосной схеме. Его максимальная взлетная масса достигает 2350 кг. В соответствии с пожеланиями заказчика вертолет может оснащаться различными силовыми установками, включая двигатели Rolls Royce 250-C20, Rolls Royce 250-C30, Rolls Royce 250-C47, а также российский ВК-650В.
Беспилотный вертолет может выполнять полеты дальностью до 480 км, находясь в воздухе до 4 ч. При этом аппарат способен нести до 600 кг грузов. Для их размещения используется подфюзеляжный транспортный контейнер.
SKY-TRUCK изначально создавался для задач доставки грузов на морские нефтедобывающие платформы, однако в ходе разработки в Конструкторском бюро «Беспилотные вертолеты» приняли решение расширить функционал машины, которая в итоге получила возможность применения для широкого круга задач.
Такой вертолет может использоваться для доставки жизненно важных медицинских грузов, продовольствия, деталей для производств непрерывного цикла и других технических систем, где время доставки имеет высокое значение или доставка иными средствами затруднена, говорит редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. Он может базироваться на кораблях и использоваться для их связи с берегом. В России беспилотные аппараты такой же крупной размерности не разрабатываются, а во всем мире их делают буквально несколько компаний, продолжает эксперт. По разным оценкам, в среднем в мире транспортные задачи занимают долю порядка 2% от общего объема задач, решаемого беспилотниками, говорит он. Картина в мире неоднородна – наиболее технологически развитые страны имеют кратно большие значения, отмечает Федутинов.