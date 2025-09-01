Пивоваренная компания AB InBev Efes сменила название на «Напитки вместе»
Пивоваренная компания AB InBev Efes анонсировала новое коммерческое обозначение – «Напитки вместе» и представила обновленный логотип, сообщили на сайте компании.
«За новым именем остаются та же команда, те же высокие стандарты и сильный портфель брендов. Переход на новое наименование пройдет максимально гладко и не отразится на бизнес-процессах», – заявил генеральный директор AB InBev Efes Николай Тюрников.
Новый дизайн, сообщили в AB InBev Efes, призван укрепить доверие потребителей и партнеров и повысить узнаваемость среди населения.
AB InBev Efes была создана в ходе объединения активов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes на территории России в 2018 г. Это одна из крупнейших в России пивоваренных компаний. Под ее управлением в РФ находятся 11 заводов, где выпускают пиво «Старый мельник», «Клинское», Gold Mine Beer, Essa и др. Диверсифицированный портфель компании включает более 50 брендов пива, сидра, а также безалкогольных напитков в категориях лимонадов, холодных чаев и энергетиков.