Пивоваренная компания AB InBev Efes сменила название на «Напитки вместе»

AB InBev Efes была создана в ходе объединения активов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes на территории России в 2018 г. Это одна из крупнейших в России пивоваренных компаний. Под ее управлением в РФ находятся 11 заводов, где выпускают пиво «Старый мельник», «Клинское», Gold Mine Beer, Essa и др. Диверсифицированный портфель компании включает более 50 брендов пива, сидра, а также безалкогольных напитков в категориях лимонадов, холодных чаев и энергетиков.