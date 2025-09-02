Шувалов: ВЭБ.РФ инвестирует 5,3 трлн рублей в совместные проекты с Китаем
Группа ВЭБ.РФ вложит 5,3 трлн руб. в совместные с Китаем проекты, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов после двусторонней встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
«В портфеле ВЭБа с возможным участием китайских партнеров находятся проекты на общую сумму свыше 16,5 трлн руб. Объем финансирования со стороны госкорпорации ожидается около 5,3 трлн руб.», – отметил Шувалов (цитата по «РИА Новости»).
Он уточнил, что приоритетными направлениями являются нефтегазовая и химическая промышленность, строительство, лесопереработка и создание логистических центров. По его словам, группа ВЭБ.РФ сейчас ведет активную работу с китайскими партнерами, аккумулируя запросы российских экспортеров в Китай.
По словам Шувалова, госкорпорация готова и далее выступать «инвестиционным провайдером», поддерживая крупные проекты с китайским участием, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике, включая развитие Северного морского пути.
29 августа сообщалось, что в Тяньцзине открыли региональную точку продвижения Российского национального павильона и магазин под брендом «Сделано в России». Проект реализован Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в группу ВЭБ) в рамках программы поддержки отечественного экспорта.