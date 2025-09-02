РФПИ: в Пекине построят китайско-российский центр торговли, экономики и культуры

Комплекс возведут в центральном деловом районе китайской столицы, входящем в зону свободной торговли. Там будет создан промышленный и инновационный кластер, ориентированный на развитие совместных рынков и межотраслевую интеграцию. Планируется, что в центре разместятся российские торгово-промышленные палаты, финансовые институты и компании из стратегических отраслей – энергетики, сельского хозяйства и других. Также там будут проходить культурные мероприятия и экономические форумы.