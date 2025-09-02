РФПИ: в Пекине построят китайско-российский центр торговли, экономики и культуры
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и одна из крупнейших строительных корпораций Китая China Railway Real Estate Group договорились о создании китайско-российского торгового, экономического и культурного центра в Пекине.
Комплекс возведут в центральном деловом районе китайской столицы, входящем в зону свободной торговли. Там будет создан промышленный и инновационный кластер, ориентированный на развитие совместных рынков и межотраслевую интеграцию. Планируется, что в центре разместятся российские торгово-промышленные палаты, финансовые институты и компании из стратегических отраслей – энергетики, сельского хозяйства и других. Также там будут проходить культурные мероприятия и экономические форумы.
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что стратегическое сотрудничество России и Китая предусматривает реализацию совместных проектов в самых разных отраслях.
«Строительство китайско-российского экономического, торгового и культурного центра будет способствовать укреплению двусторонних отношений, стимулируя прямое экономическое взаимодействие, поддерживая совместные инициативы в приоритетных сферах и создавая долгосрочную платформу для стратегического партнерства и взаимного развития», – пояснил Дмитриев.
Также сообщалось, что РФПИ, Национальный координационный центр международного делового сотрудничества и Сычуаньская ассоциация в России и СНГ договорились о поддержке совместных проектов. В их рамках российским и китайским компаниям окажут помощь во взаимодействии с государственными органами, выполнении регуляторных требований и получении разрешений.