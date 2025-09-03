Газета
Главная / Бизнес /

Суд не стал арестовывать счета авиакомпании «Ангара» на сумму 430 млн рублей

Ведомости

Арбитражный суд Иркутской области оставил без движения заявление, которым предлагалось арестовать счета авиакомпании «Ангара» на сумму до 430,2 млн руб. в качестве обеспечительной меры, следует из данных в картотеке арбитражных дел. Дело начато по иску Российских железных дорог (РЖД).

Суд принял иск к производству в июле 2025 г. В рамках этого дела транспортная железнодорожная компания намерена взыскать с авиаперевозчика убытки по договору от 3 февраля 2022 г. В конце августа 2025 г. РЖД обратилась с заявлением о аресте счетов «Ангары». Суд оставил его без движения и предложил истцу «устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения» до 29 сентября 2025 г.

Кроме того, РЖД просила утвердить для авиакомпании запрет пользование оборотными и внеоборотными активами. Исключением могли стать платежи по оплате коммунальных услуг, аренды, налогов, зарплаты сотрудников. Истец также предлагал запретить ответчику регистрировать объекты недвижимости «до фактического исполнения судебного акта, которым будет закончено рассмотрение дела».

