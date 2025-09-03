Суд не стал арестовывать счета авиакомпании «Ангара» на сумму 430 млн рублей

Суд принял иск к производству в июле 2025 г. В рамках этого дела транспортная железнодорожная компания намерена взыскать с авиаперевозчика убытки по договору от 3 февраля 2022 г. В конце августа 2025 г. РЖД обратилась с заявлением о аресте счетов «Ангары». Суд оставил его без движения и предложил истцу «устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения» до 29 сентября 2025 г.