Ким: Wildberries запустит логистический комплекс во Владивостоке в рамках ВЭФ

Работы по возведению комплекса начались в начале ноября 2024 г. Центр располагается на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» на площадке «Надеждинская». Глава региона Олег Кожемяко говорил, что складской комплекс будет площадью 150 000 кв м. Ранее ожидалось, что работы по его строительству завершатся в 2026 г.