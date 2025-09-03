Ким: Wildberries запустит логистический комплекс во Владивостоке в рамках ВЭФ
Основательница Wildberries Татьяна Ким в разговоре с «Ведомости. Как потратить» сообщила, что огромная часть ее бизнеса сфокусирована в Дальневосточном регионе. И в рамках Восточного экономического форума планируется запустить новый логистический комплекс во Владивостоке.
Работы по возведению комплекса начались в начале ноября 2024 г. Центр располагается на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» на площадке «Надеждинская». Глава региона Олег Кожемяко говорил, что складской комплекс будет площадью 150 000 кв м. Ранее ожидалось, что работы по его строительству завершатся в 2026 г.
Директор по связям с государственными органами RWB (объединенной компании Wildberries & Russ) Евгений Этин сегодня заявил во время выступления на ВЭФ, что всего будет запущено четыре новых логистических центра на Дальнем Востоке. Их общая площадь составит 600 000 кв м.