«Эльга» запланировала перевозку 30 млн т угля по ТЖД к 2026 году
Тихоокеанская железная дорога (ТЖД) может к 2026 г. выйти на перевозку 30 млн т угля ежегодно, ожидает компания «Эльга», реализующая проект ее строительства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«В настоящее время по магистрали ежедневно проходит до 2000 вагонов. Учитывая эту работу, рассчитываем выйти на плановую мощность перевозок – 30 млн т угля в год – в 2026 г.», – сказали представители бизнеса в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
Кроме того, в пресс-службе объяснили, что в 2025 г. работа железной дороги происходит в тестовом режиме. Компания в том числе анализирует особенности ее эксплуатации, используемых систем и определяет зоны, которые требуют улучшения.
Представители «Эльги» отметили, что реализация проекта была завершена в рамках ранее утвержденного бюджета. При этом строительство должно было закончиться в сжатые сроки и с учетом экстремальных климатических и логистических условий. ТЖД протянулась на 531 км. Вместе с разъездами и станциями – это 626 км, отметили в компании.
Тихоокеанская железная дорога проходит через территории Якутии и Хабаровского края. По ней следуют грузы из Эльгинского угольного месторождения, завершается магистраль морским угольным терминалом в районе мыса Манорский.