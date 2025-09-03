«Эльга» запланировала перевозку 30 млн т угля по ТЖД к 2026 году

Представители «Эльги» отметили, что реализация проекта была завершена в рамках ранее утвержденного бюджета. При этом строительство должно было закончиться в сжатые сроки и с учетом экстремальных климатических и логистических условий. ТЖД протянулась на 531 км. Вместе с разъездами и станциями – это 626 км, отметили в компании.