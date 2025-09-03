В «Норникеле» отметили снижение цен на свои металлы из-за тарифных войн
«Тарифные войны влияют, потому что потребители сейчас сокращают закупки, стараются работать на незавершенку, не понимая, какие дальше будут условия. Им важно сокращать свои нефинансовые запасы, убирать незавершенку», – сказал Берлин.
Он объяснил, что такие процессы снижают спрос и объемы закупок, что приводит к уменьшению цены на продукцию. Вице-президент «Норникеля» также напомнил, что на рынке заметно сдержанное поведение потребляющих предприятий.
27 июня Берлин выразил надежду на то, что торговые войны не повлияют на объем экспорта «Норникеля», однако отметил, что может измениться выручка. Тогда же он добавил, что издержки и рост цен, которые вызывают тарифы, ложится в итоге на конечного потребителя. Цены в то время еще не изменились, по его словам, «потому что после объявления пошлин был наложен мораторий. И на ценообразование это пока не влияет» (цитата по ТАСС).