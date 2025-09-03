В «Норникеле» отметили снижение цен на свои металлы из-за тарифных войн

27 июня Берлин выразил надежду на то, что торговые войны не повлияют на объем экспорта «Норникеля», однако отметил, что может измениться выручка. Тогда же он добавил, что издержки и рост цен, которые вызывают тарифы, ложится в итоге на конечного потребителя. Цены в то время еще не изменились, по его словам, «потому что после объявления пошлин был наложен мораторий. И на ценообразование это пока не влияет» (цитата по ТАСС).