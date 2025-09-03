Структура «Еврохима» подала иск к «дочке» итальянской компании Tecnimont
В арбитражный суд Москвы поступил иск примерно на 202,7 млрд руб. от «Еврохим Северо-Запад – 2» (структура одного из крупнейших в мире производителей удобрений «Еврохим») «МТ Руссия». Третьим лицом истец просит привлечь к делу «дочку» итальянской инжиниринговой компании Tecnimont. Это следует из картотеки суда.
1 июня 2020 г. «Еврохим Северо-Запад – 2» заключила контракты с подрядными организациями Tecnimont и «МТ Руссия» на проектирование и строительство завода по производству карбамида и аммиака в Ленинградской области. В дальнейшем контракт был расторгнут. Подрядчики инициировали международный арбитражный процесс, предъявив иск к заказчику с требованием возместить стоимость неуплаченной части услуг, расходы на удорожание работ, проценты и компенсацию за расторжение контрактов.
В ответ «Еврохим Северо-Запад – 2» подала встречный иск, в котором потребовал признать отказ подрядчиков от выполнения обязательств неправомерным и взыскать с них 380 млн евро неиспользованного аванса, 571 млн евро на завершение проекта и 875 млн евро упущенной выгоды.
19 августа «РИА Новости» писало, что «Еврохим» просит арбитражный суд Москвы взыскать с Tecnimont и «МТ Руссия» около 333,9 млн евро и около $6,3 млн.