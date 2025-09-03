Структура «Еврохима» подала иск к «дочке» итальянской компании Tecnimont

1 июня 2020 г. «Еврохим Северо-Запад – 2» заключила контракты с подрядными организациями Tecnimont и «МТ Руссия» на проектирование и строительство завода по производству карбамида и аммиака в Ленинградской области. В дальнейшем контракт был расторгнут. Подрядчики инициировали международный арбитражный процесс, предъявив иск к заказчику с требованием возместить стоимость неуплаченной части услуг, расходы на удорожание работ, проценты и компенсацию за расторжение контрактов.