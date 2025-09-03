Газета
Путин заявил об отсутствии «благотворительности» в договоре о «Силе Сибири – 2»

Соглашение построено на рыночных принципах, заявил президент
Ведомости

Соглашение о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай не является благотворительностью, договор основан на взаимовыгодных договоренностях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.

«Здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны. Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, о принципах, складывающихся именно в этом регионе», – сказал он.

Путин добавил, что цена на продукт формулируется не исходя из сегодняшних цен, а «по формуле определенной, а носит эта формула чисто объективный и рыночный характер». Российский лидер уточнил, что подписание соглашения не приурочено к сентябрьской встрече с руководством КНР. Это результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон, пояснил Путин.

