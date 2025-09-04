Путин во Владивостоке открыл Тихоокеанскую железную дорогу
Президент России Владимир Путин по видеосвязи во Владивостоке дал старт работе новых объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке, сообщает Кремль. Среди них ключевым стал запуск Тихоокеанской железной дороги протяженностью 531 км, соединяющей Якутию и Хабаровский край.
Помимо железной дороги, в регионе введены в эксплуатацию: реконструированный участок трассы А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток, транспортно-логистический центр «Артем» в Приморском крае, международный терминал аэропорта Хабаровска, Камчатская краевая больница в Петропавловске-Камчатском, пилотная площадка научно-технологического центра «Русский» в Приморском крае, Музей уссурийской тайги и международный финансово-расчетный центр во Владивостоке.
«С каждым годом объектов, необходимых для людей, проживающих на Дальнем Востоке, становится все больше. Они современные, имеют хорошие перспективы развития, а значит, перспективы складываются и для всего этого стратегически важного макрорегиона», – подчеркнул президент. По его словам, впереди еще много работы, учитывая, что Дальний Восток занимает около 40% территории России.