Путин во Владивостоке открыл Тихоокеанскую железную дорогу

«С каждым годом объектов, необходимых для людей, проживающих на Дальнем Востоке, становится все больше. Они современные, имеют хорошие перспективы развития, а значит, перспективы складываются и для всего этого стратегически важного макрорегиона», – подчеркнул президент. По его словам, впереди еще много работы, учитывая, что Дальний Восток занимает около 40% территории России.