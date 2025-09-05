«Точка» и «Лучи» вложат 600 млн рублей в страхование малого и среднего бизнеса

Цель партнерства — сократить разрыв между МСБ и крупным бизнесом в доступе к страховым услугам, говорит представитель банка. По оценке компаний, уровень проникновения страхования в сегменте МСБ в два–три раза ниже, чем в крупном бизнесе, а более 80% предпринимателей и их сотрудников остаются без страховки. Стороны связывают это с недоверием к страховым компаниям и высокими тарифами. Как отметил директор по развитию бизнеса «Точка» Антон Шкуратов, к 2026 г. компания планирует обеспечить страховыми продуктами не менее 10% клиентской базы.