«Точка» и «Лучи» вложат 600 млн рублей в страхование малого и среднего бизнеса
Банк «Точка» и страховая компания «Лучи» инвестируют до 600 млн руб. в развитие цифровых страховых решений для малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Точки» по итогам подписания стратегического партнерства на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Доли вложения сторон не раскрываются.
Средства будут направлены на создание линейки страховых продуктов, встроенных в экосистему банка: от добровольного медицинского страхования до имущественного и корпоративного страхования, включая защиту при внешнеэкономической деятельности. Первые продукты появятся уже в ближайшие месяцы и будут доступны клиентам полностью онлайн.
Цель партнерства — сократить разрыв между МСБ и крупным бизнесом в доступе к страховым услугам, говорит представитель банка. По оценке компаний, уровень проникновения страхования в сегменте МСБ в два–три раза ниже, чем в крупном бизнесе, а более 80% предпринимателей и их сотрудников остаются без страховки. Стороны связывают это с недоверием к страховым компаниям и высокими тарифами. Как отметил директор по развитию бизнеса «Точка» Антон Шкуратов, к 2026 г. компания планирует обеспечить страховыми продуктами не менее 10% клиентской базы.
По оценке «Лучей», потенциальный объем рынка ДМС для МСБ составляет 205 млрд руб., а при ожидаемом росте проникновения до 20% к 2026 г. — около 45 млрд руб. Рынок имущественного страхования и ответственности (P&C) оценивается в 70 млрд руб.