Трутнев: с 2026 года на Дальнем Востоке начнется энергодефицит
Энергодефицит на Дальнем Востоке начнется уже в 2026 г., сообщил зампред правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на итоговом пресс-брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я понимаю, что локальные проблемы существуют уже сейчас <…>. У нас с будущего года дефицит, и дальше он нарастает», – отметил Трутнев (цитата по ТАСС).
27 августа министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что по уже принятым системным оператором заявкам энергодефицит оценивается минимум в 3,3 ГВт к 2030 г. По его словам, вместе с Минэнерго планируется внесение корректировок в программу развития электроэнергетики Дальнего Востока.
Министр подчеркнул, что энергетика Дальнего Востока развивается по нескольким направлениям, включая возобновляемые источники энергии. Недавно были отобраны проекты на размещение 1,7 ГВт солнечных и ветровых электростанций.
«Юг Дальнего Востока – один из самых солнечных регионов, здесь до 300 солнечных дней в году», – отмечал он.
Кроме того, по словам Чекунова, важным стратегическим решением стало поручение президента разместить новую большую АЭС на Дальнем Востоке.