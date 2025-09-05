Трутнев: с 2026 года на Дальнем Востоке начнется энергодефицит

27 августа министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что по уже принятым системным оператором заявкам энергодефицит оценивается минимум в 3,3 ГВт к 2030 г. По его словам, вместе с Минэнерго планируется внесение корректировок в программу развития электроэнергетики Дальнего Востока.