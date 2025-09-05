Чемезов заявил о налаживании потокового производства двигателей для БПЛА в РФ

5 сентября после участия в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин прилетел в Самару. Он осматривает предприятие «ОДК-Кузнецов», которое занимается в том числе производством авиационных и ракетных двигателей. Кроме того, в планах президента – совещание по вопросам двигателестроения. Затем глава государства встретится с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.