Чемезов заявил о налаживании потокового производства двигателей для БПЛА в РФ

Ведомости

В России в настоящее время налажено потоковое производство двигателей для беспилотных летательных аппаратов, заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Сейчас уже делаем. Да и потоковое делается, конечно, делается», – ответил глава госкорпорации на вопрос журналистов о том, налажено ли в стране потоковое производство двигателей для БПЛА.

5 сентября после участия в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин прилетел в Самару. Он осматривает предприятие «ОДК-Кузнецов», которое занимается в том числе производством авиационных и ракетных двигателей. Кроме того, в планах президента – совещание по вопросам двигателестроения. Затем глава государства встретится с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

