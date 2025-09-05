Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: авиадвигатель ПД-26 позволит модернизировать военно-транспортную авиацию

Ведомости

Создание турбореактивного авиадвигателя ПД-26 даст возможность модернизировать российскую военно-транспортную авиацию, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

«Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения», - отметил глава государства.

На совещании Путин также призвал конструкторские бюро и предприятия привлекать молодых специалистов и создавать для них условия. По его словам, это касается целых команд инженеров, талантливых разработчиков и производственников.

Президент прилетел в Самару после выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Он посетил «ОДК-Кузнецов» по производству авиационных и ракетных двигателей, затем провел совещание по вопросам двигателестроения. После этого должна начаться его встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь