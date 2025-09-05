Путин: авиадвигатель ПД-26 позволит модернизировать военно-транспортную авиацию

Президент прилетел в Самару после выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Он посетил «ОДК-Кузнецов» по производству авиационных и ракетных двигателей, затем провел совещание по вопросам двигателестроения. После этого должна начаться его встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.