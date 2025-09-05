Путин: авиадвигатель ПД-26 позволит модернизировать военно-транспортную авиацию
Создание турбореактивного авиадвигателя ПД-26 даст возможность модернизировать российскую военно-транспортную авиацию, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
«Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения», - отметил глава государства.
На совещании Путин также призвал конструкторские бюро и предприятия привлекать молодых специалистов и создавать для них условия. По его словам, это касается целых команд инженеров, талантливых разработчиков и производственников.
Президент прилетел в Самару после выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Он посетил «ОДК-Кузнецов» по производству авиационных и ракетных двигателей, затем провел совещание по вопросам двигателестроения. После этого должна начаться его встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.