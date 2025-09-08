Представитель Абрамовича опроверг сведения об уголовных производствах на Джерси

10 марта 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. Подобное решение также принял Евросоюз. Лондон объяснял введенные против бизнесмена ограничительные меры его связью с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.