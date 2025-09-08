Представитель Абрамовича опроверг сведения об уголовных производствах на Джерси
Власти острова Джерси в Великобритании не ведут уголовное расследование в отношении миллиардера Романа Абрамовича, против него не выдвинуто никаких обвинений. Об этом заявил ТАСС представитель бизнесмена.
«Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности», – подчеркнул его представитель.
Он добавил, что The Guardian решила нарушить права бизнесмена и опубликовать «вводящие в полное заблуждение и дискредитирующие его репутацию утверждения».
8 сентября The Guardian со ссылкой на документы федерального уголовного суда Швейцарии писала, что Абрамович якобы является фигурантом уголовного дела властей острова Джерси в связи с обвинениями в коррупции. Адвокаты Абрамовича их опровергли.
10 марта 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. Подобное решение также принял Евросоюз. Лондон объяснял введенные против бизнесмена ограничительные меры его связью с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.