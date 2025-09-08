Газета
Прокуратура признала незаконным сервисный сбор «Уральских авиалиний»

Ведомости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» незаконно взымала с пассажиров в аэропорту «Жуковский» сервисный сбор в размере 500 руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей в ООО «Аэродом», осуществляющем представительство авиаперевозчика. По данным надзорного ведомства, с ноября 2024 г. по август 2025 г. при оформлении услуг авиакомпании с пассажиров в нарушение Федеральных авиационных правил взималась дополнительная плата за оформление ручной клади и багажа.

Прокуратура принесла протест на действия «Уральских авиалиний». В результате сервисный сбор отменили.

1 сентября стало известно, что «Уральские авиалинии» перевезли 3,9 млн пассажиров в первом полугодии, что на 7% ниже показателей аналогичного периода 2024 г. Внутренние перевозки снизились на 16%, направления в страны СНГ – на 6%. В то же время перевозки в зарубежные страны за пределами СНГ увеличились на 47%.

Согласно отчету авиакомпании, одним из ключевых факторов снижения стали сложности с поддержанием летной годности самолетов Airbus A320neo. Кроме того, на операционные показатели повлияли международная геополитическая обстановка, санкции, временные ограничения полетов в российских аэропортах, рост цен на авиатопливо, аэропортовые услуги, техническое обслуживание самолетов и изменение доходов населения.

