Прокуратура признала незаконным сервисный сбор «Уральских авиалиний»

1 сентября стало известно, что «Уральские авиалинии» перевезли 3,9 млн пассажиров в первом полугодии, что на 7% ниже показателей аналогичного периода 2024 г. Внутренние перевозки снизились на 16%, направления в страны СНГ – на 6%. В то же время перевозки в зарубежные страны за пределами СНГ увеличились на 47%.