Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Россети» поддерживают объединение с «Системным оператором»

Ведомости

ПАО «Россети» поддерживает идею объединения с «Системным оператором». Этот вопрос обсуждается регулярно. Об этом заявил «Интерфаксу» генеральный директор компании Андрей Рюмин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его мнению, магистральные сети и «Системный оператор» должны быть единой компанией. Рюмин пояснил, что в настоящий момент одна компания планирует сетевое строительство вне зависимости от существования источников финансирования, а другая его реализует и несет за это ответственность. За счет дублирования функций и инфраструктуры происходит задвоение затрат.

«Если говорить про перспективы объединения с "Системным оператором", то это уже, скорее, вопрос к Минэнерго», – подчеркнул гендиректор «Россетей».

С идеей объединения компаний еще в 2013 г. обращался в Минэнерго бывший глава «Россетей» Олег Бударгин, пишет издание. Новый этап обсуждений состоялся в 2017 г. на фоне аварий в электросетях. В июле 2025 г. тему поднял министр энергетики Сергей Цивилев, выступая в Совете Федерации. Тогда он указал, что «Россети» в отличие от «Системного оператора» представлены не во всех российских регионах, поэтому «Системный оператор» должен выполнять свои функции дальше.

В июле 2025 г. Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос об исключении дублирующих функций «Системного оператора» и организации по управлению единой национальной электрической сетью с их передачей указанной организации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь