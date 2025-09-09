«Россети» поддерживают объединение с «Системным оператором»
По его мнению, магистральные сети и «Системный оператор» должны быть единой компанией. Рюмин пояснил, что в настоящий момент одна компания планирует сетевое строительство вне зависимости от существования источников финансирования, а другая его реализует и несет за это ответственность. За счет дублирования функций и инфраструктуры происходит задвоение затрат.
«Если говорить про перспективы объединения с "Системным оператором", то это уже, скорее, вопрос к Минэнерго», – подчеркнул гендиректор «Россетей».
С идеей объединения компаний еще в 2013 г. обращался в Минэнерго бывший глава «Россетей» Олег Бударгин, пишет издание. Новый этап обсуждений состоялся в 2017 г. на фоне аварий в электросетях. В июле 2025 г. тему поднял министр энергетики Сергей Цивилев, выступая в Совете Федерации. Тогда он указал, что «Россети» в отличие от «Системного оператора» представлены не во всех российских регионах, поэтому «Системный оператор» должен выполнять свои функции дальше.
В июле 2025 г. Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос об исключении дублирующих функций «Системного оператора» и организации по управлению единой национальной электрической сетью с их передачей указанной организации.