«Россети» поддерживают объединение с «Системным оператором»

С идеей объединения компаний еще в 2013 г. обращался в Минэнерго бывший глава «Россетей» Олег Бударгин, пишет издание. Новый этап обсуждений состоялся в 2017 г. на фоне аварий в электросетях. В июле 2025 г. тему поднял министр энергетики Сергей Цивилев, выступая в Совете Федерации. Тогда он указал, что «Россети» в отличие от «Системного оператора» представлены не во всех российских регионах, поэтому «Системный оператор» должен выполнять свои функции дальше.