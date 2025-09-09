ФАС и Минпромторг хотят установить минимальные объемы продаж цемента на бирже

Организация биржевых продаж цемента позволит сформировать рыночные отечественные ценовые индикаторы. Эта мера также будет способствовать сокращению количества посредников в цепочке поставок. Потребители получат возможность приобретать продукцию по конкурентным ценам, пояснили в ФАС.