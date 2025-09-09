ФАС и Минпромторг хотят установить минимальные объемы продаж цемента на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг предложили установить минимальные объемы продаж цемента на бирже. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, для компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, установлен минимальный объем реализации отдельных типов и классов прочности цемента в размере 5%.
Организация биржевых продаж цемента позволит сформировать рыночные отечественные ценовые индикаторы. Эта мера также будет способствовать сокращению количества посредников в цепочке поставок. Потребители получат возможность приобретать продукцию по конкурентным ценам, пояснили в ФАС.