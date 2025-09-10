Сооснователь Oracle вплотную приблизился к званию богатейшего человека в мире

Акции Oracle, которые с начала года по 9 сентября увеличились на 45%, подскочили более чем на 26% в ходе дополнительных торгов. Это произошло после того, как компания сообщила о существенном росте числа заказов и дала оптимистичный прогноз по своему бизнесу в сфере облачной инфраструктуры. Это самый большой однодневный рост акций компании с 1999 г.