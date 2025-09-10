Газета
Главная / Бизнес /

Сооснователь Oracle вплотную приблизился к званию богатейшего человека в мире

Ведомости

Состояние американского предпринимателя, сооснователя корпорации Oracle Ларри Эллисона выросло на $70 млрд – до $364 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на квартальные результаты Oracle после закрытия торгов 9 сентября.

Агентство отмечает, что Эллисон приближается к предпринимателю Илону Маску в борьбе за звание самого богатого человека в мире. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Маска оценивается в $384 млрд. Отмечается, что если прибыль Эллисона сохранится к началу торгов 10 сентября, то «это будет самый большой однодневный прирост, когда-либо зафиксированный индексом».

Акции Oracle, которые с начала года по 9 сентября увеличились на 45%, подскочили более чем на 26% в ходе дополнительных торгов. Это произошло после того, как компания сообщила о существенном росте числа заказов и дала оптимистичный прогноз по своему бизнесу в сфере облачной инфраструктуры. Это самый большой однодневный рост акций компании с 1999 г.

