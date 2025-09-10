Gloria Jeans может закрыть свой «флагман» в Москве на Тверской
Ритейлер одежды Gloria Jeans рассматривает закрытие флагманского магазина на улице Тверской в центре Москвы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости, а также на приближенного к компании собеседника.
По данным издания, Gloria Jeans могла принять такое решение из-за дорогой аренды в бизнес-центре «Галерея Актер». Вице-президент Союза торговых центров Александр Перемятов рассказал, что оплата торговых помещений на Тверской улице обходится предпринимателям в 14–17 млн руб. в месяц. Ежегодно эта сумма достигает 168–204 млн руб.
Другой источник объяснил «Коммерсанту», что компания не может расторгнуть договор аренды сейчас, т. к. срок еще не истек. При этом, исходя из условий контракта, установленный период аренды довольно долгий. Собеседник издания посчитал, что закрыть магазин у бизнеса получится только при выплате штрафных санкций.
Перемятов отметил, что сейчас претендентов на помещение Gloria Jeans нет и в ближайшее время вероятность их появления мала из-за невыгодных условий аренды для ритейлеров на всем рынке.
Флагманский магазин Gloria Jeans появился на первом этаже «Галереи Актер» в апреле 2023 г. вместо точки ушедшей из России торговой сети H&M. Площадь помещения составляет 5000 кв. м, и компания выиграла тендер, чтобы открыть на ней магазин. По словам основателя компании Владимира Мельникова, конкуренция за это место «была огромной».