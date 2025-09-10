Gloria Jeans может закрыть свой «флагман» в Москве на Тверской

Другой источник объяснил «Коммерсанту», что компания не может расторгнуть договор аренды сейчас, т. к. срок еще не истек. При этом, исходя из условий контракта, установленный период аренды довольно долгий. Собеседник издания посчитал, что закрыть магазин у бизнеса получится только при выплате штрафных санкций.