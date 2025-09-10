Из Госдумы отозвали проект о комиссиях маркетплейсов с долей рынка свыше 20%

Согласно документу, комиссии для продавцов на маркетплейсах могли достигать только 10% от стоимости товаров. Площадки также получили бы возможность устанавливать неустойки в размере до 15% от стоимости услуг. Кроме того, им могли запретить включать в договоры условия об отказе от конкуренции, в том числе торговлю на других площадках.