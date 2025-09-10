Из Госдумы отозвали проект о комиссиях маркетплейсов с долей рынка свыше 20%
Депутат Владимир Гутенев («Единая Россия») и сенатор Андрей Кутепов отозвали из Госдумы законопроект, предусматривающий ограничение комиссий для продавцов, устанавливаемых маркетплейсами с долей рынка в РФ более 20%, следует из думской базы.
Согласно документу, комиссии для продавцов на маркетплейсах могли достигать только 10% от стоимости товаров. Площадки также получили бы возможность устанавливать неустойки в размере до 15% от стоимости услуг. Кроме того, им могли запретить включать в договоры условия об отказе от конкуренции, в том числе торговлю на других площадках.
Поправки также могли обязать маркетплейсы публиковать формы договоров, не накладывать санкции на продавцов без обоснования и не взимать с потребителей компенсацию за возврат товаров. Крупным площадкам при смене условий необходимо было уведомлять партнеров за 30 дней.
В конце августа, как указано на сайте ГД, правительство отметило, что вопросы, затронутые законопроектом, уже урегулированы принятыми законами о платформенной экономике. В отзыве кабмин указал, что необходимые нормы были приняты 22 июля 2025 г. Кроме того, в первом чтении был также принят проект изменений в КоАП РФ.