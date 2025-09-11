В России изменились правила надзора за автобусными перевозками

Новая редакция документа предусматривает строгую периодичность различных проверок объектов надзора. Для тех, кто отнесен к категории высокого риска, необходима одна контрольная закупка, или один инспекционный визит, или одна документарная и выездная проверка (и другие мероприятия) в два года. Возможен также вариант обязательного профилактического визита ежегодно.