В России изменились правила надзора за автобусными перевозками

В России изменили правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками, передает «РИА Новости» со ссылкой на текст поправок к положению о госконтроле транспорта.

Из четырех групп тяжести, на которые поделена транспортная деятельность в документе, к группе «А» относится перевозка опасных грузов, а также «деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию». Последняя до новых поправок входила в группу «Б».

Кроме того, надзорный орган должен относить объекты к одной из категорий риска: высокий, значительный, средний или низкий. Такое деление используется в рамках системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). Эксперты в том числе обращают внимание на группу тяжести при определении рисков.

Новая редакция документа предусматривает строгую периодичность различных проверок объектов надзора. Для тех, кто отнесен к категории высокого риска, необходима одна контрольная закупка, или один инспекционный визит, или одна документарная и выездная проверка (и другие мероприятия) в два года. Возможен также вариант обязательного профилактического визита ежегодно.

Объекты значительного или среднего, в соответствии с законодательством, будут подвержены обязательным профилактическим визитам, но плановые контрольные мероприятия на них не требуются.

