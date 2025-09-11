«Л'Ореаль» потребовал 896 млн рублей от таможенного управления

В отличие от многих европейских компаний L’Oreal не покинула российский рынок в 2022 г., однако магазины сети закрылись на территории страны. Бренд также объявил о приостановке инвестиций в российскую компанию. При этом производитель локализовал в России производство некоторой своей продукции, например средств гигиены. Декоративная и уходовая косметика, а также другие категории товаров, и сейчас поставляются из Франции, Италии и Германии.