«Л'Ореаль» потребовал 896 млн рублей от таможенного управления
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск российского подразделения французского бренда L’Oreal (АО »Л'Ореаль») к Центральному таможенному управлению. Компания запросила выплату в размере около 896 млн руб., следует из данных картотеки арбитражных дел.
Представители российского бизнеса подали заявление в суд 8 сентября. Его еще не приняли к рассмотрению. Пока также не сообщается о том, что стало предметом спора и каковы основания денежных требований. По данным из картотеки, спор вытекает из административных правоотношений.
В отличие от многих европейских компаний L’Oreal не покинула российский рынок в 2022 г., однако магазины сети закрылись на территории страны. Бренд также объявил о приостановке инвестиций в российскую компанию. При этом производитель локализовал в России производство некоторой своей продукции, например средств гигиены. Декоративная и уходовая косметика, а также другие категории товаров, и сейчас поставляются из Франции, Италии и Германии.