Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В РСТ предложили использовать средства граждан для строительства отелей

Ведомости

Российский союз туриндустрии (РСТ) уже проводит активные обсуждения с Минэкономразвития по вопросу привлечения средств физлиц в строительство объектов размещения на территории страны, заявил президент РСТ Илья Уманский в ходе международного форума-выставки по туризму «Отдых», передает ТАСС.

«Нам нужно решать вопрос с вовлечением в индустрию гостеприимства средств физических лиц. Мы об этом давно говорим, нам эта норма крайне нужна. И нам министр [экономического развития РФ Максим Решетников] на встрече говорил, что мы в этом году к этому вопросу плотно подойдем», – отметил Уманский.

Глава РСТ предложил реализацию этой инициативы с помощью эскроу-счетов. Он объяснил, что такой способ нужно ввести только для реализации объектов, «которые будут строиться и передаваться в управление нормальным гостиничным операторам». По его словам, во многих странах, например в Дубае, распространена работа объектов в качестве отелей при том, что номера принадлежат физлицам.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте