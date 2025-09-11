В РСТ предложили использовать средства граждан для строительства отелей
Российский союз туриндустрии (РСТ) уже проводит активные обсуждения с Минэкономразвития по вопросу привлечения средств физлиц в строительство объектов размещения на территории страны, заявил президент РСТ Илья Уманский в ходе международного форума-выставки по туризму «Отдых», передает ТАСС.
«Нам нужно решать вопрос с вовлечением в индустрию гостеприимства средств физических лиц. Мы об этом давно говорим, нам эта норма крайне нужна. И нам министр [экономического развития РФ Максим Решетников] на встрече говорил, что мы в этом году к этому вопросу плотно подойдем», – отметил Уманский.
Глава РСТ предложил реализацию этой инициативы с помощью эскроу-счетов. Он объяснил, что такой способ нужно ввести только для реализации объектов, «которые будут строиться и передаваться в управление нормальным гостиничным операторам». По его словам, во многих странах, например в Дубае, распространена работа объектов в качестве отелей при том, что номера принадлежат физлицам.