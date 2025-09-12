Росптицесоюз опроверг сообщения о перепроизводстве яиц в России

Краснов указал, что в связи с ростом предложения на внутреннем рынке снижаются цены на столовые яйца. По данным Минсельхоза на 3 сентября, десяток яиц первой категории у производителей стоил в среднем 53,3 руб., что на 26,5% меньше год к году. Яйца второй категории подешевели на 31,9%, достигнув 40 руб. за десяток. «Рексофт Консалтинг» зафиксировал снижение цен на 20% с начала 2025 г.