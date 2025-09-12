Росптицесоюз опроверг сообщения о перепроизводстве яиц в России
Информация о перепроизводстве яиц не подтверждается. Рынок стабилен, производство соответствует спросу, а задачи по наращиванию объемов и снижению рыночных цен успешно выполняются. Об этом заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.
По ее словам, ключевые птицеводческие предприятия работают штатно, сокращение производства не планируется. Предприятия с увеличением производства начали развивать мощности по переработке яиц и наращивать экспорт продукции.
12 сентября управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов сообщил «Коммерсанту», что к концу лета 2025 г. выпуск яиц в России достигает более 120% от внутреннего потребления.
По данным Росстата, по итогам января – июля этого года сельхозорганизации в стране нарастили производство яиц на 6,3% год к году до 23,18 млрд штук. С конца 2024 г. поголовье птицы увеличилось на 0,9% до 483,8 млн. По сравнению с концом 2020 г. рост составил 11,9%.
Краснов указал, что в связи с ростом предложения на внутреннем рынке снижаются цены на столовые яйца. По данным Минсельхоза на 3 сентября, десяток яиц первой категории у производителей стоил в среднем 53,3 руб., что на 26,5% меньше год к году. Яйца второй категории подешевели на 31,9%, достигнув 40 руб. за десяток. «Рексофт Консалтинг» зафиксировал снижение цен на 20% с начала 2025 г.