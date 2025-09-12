Минпромторг предложил маркировать спецодежду для сокращения издержек производства

Кроме того, в Минпромторге считают, что отсутствие необходимости маркировать некоторые товары вводит потребителей в заблуждение. Они не могут визуально определить, к какой из категорий относится конкретный предмет, а значит удостовериться в их подлинности. При этом трудности появляются и при контрольно-надзорной деятельности, подчеркнули в ведомстве.