Минпромторг предложил маркировать спецодежду для сокращения издержек производства
В России могут включить форменную, специальную и рабочую одежду в перечень товаров легкой промышленности, которые производители обязаны маркировать, следует из соответствующего проекта постановления правительства РФ. Документ, разработанный Минпромторгом, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Наличие подлежащих и неподлежащих маркировке товаров «вынуждает участников оборота организовывать работу с маркированными и немаркированными товарами различным образом, что приводит к дополнительным издержкам», указали в ведомстве. По этой причине там предложили расширить перечень, в том числе включив в него спецодежду.
Кроме того, в Минпромторге считают, что отсутствие необходимости маркировать некоторые товары вводит потребителей в заблуждение. Они не могут визуально определить, к какой из категорий относится конкретный предмет, а значит удостовериться в их подлинности. При этом трудности появляются и при контрольно-надзорной деятельности, подчеркнули в ведомстве.
Документ может внести изменения в постановление правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1956, которое касается правил маркировки товаров легкой промышленности, а также особенностей внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом этих товаров.