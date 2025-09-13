Московский метрополитен удостоили ордена «За доблестный труд»
Московский метрополитен удостоен государственного ордена «За доблестный труд». Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов указал, что столичный метрополитен стал первым среди транспортных предприятий России, который получил эту награду по указу президента Владимира Путина.
Орден был размещен на главном здании метро. Участие в торжественной церемонии принял академический хор Московского метрополитена и оркестр МЧС России.
В День города 13 сентября Путин по видеосвязи открыл станции метро «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» на Троицкой линии Московского метрополитена. С открытием движения поездов на станциях завершилось строительство первого этапа линии протяженностью 25,2 км. В ее составе работают 11 станций. Создание Троицкой линии улучшило транспортную доступность для 1,2 млн москвичей.