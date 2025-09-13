Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Московский метрополитен удостоили ордена «За доблестный труд»

Ведомости

Московский метрополитен удостоен государственного ордена «За доблестный труд». Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов указал, что столичный метрополитен стал первым среди транспортных предприятий России, который получил эту награду по указу президента Владимира Путина.

Орден был размещен на главном здании метро. Участие в торжественной церемонии принял академический хор Московского метрополитена и оркестр МЧС России.

В День города 13 сентября Путин по видеосвязи открыл станции метро «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» на Троицкой линии Московского метрополитена. С открытием движения поездов на станциях завершилось строительство первого этапа линии протяженностью 25,2 км. В ее составе работают 11 станций. Создание Троицкой линии улучшило транспортную доступность для 1,2 млн москвичей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её