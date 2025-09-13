Московский метрополитен удостоили ордена «За доблестный труд»

В День города 13 сентября Путин по видеосвязи открыл станции метро «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» на Троицкой линии Московского метрополитена. С открытием движения поездов на станциях завершилось строительство первого этапа линии протяженностью 25,2 км. В ее составе работают 11 станций. Создание Троицкой линии улучшило транспортную доступность для 1,2 млн москвичей.