Цена германия взлетела до максимума за 14 лет из-за сокращения экспорта из КНР

Китай заявил о прекращении экспорта германия, галлия и сурьмы после введения США и Нидерландами ограничений на современные микросхемы и оборудование для их производства в 2023 г. При этом, по словам трейдеров и аналитиков, экспорт начал серьезно снижаться с конца 2024 г.