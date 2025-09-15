Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Цена германия взлетела до максимума за 14 лет из-за сокращения экспорта из КНР

Ведомости

Результатом ограничений Китая на экспорт германия стал самый высокий рост цен на этот металл как минимум за 14 лет. Об этом пишет Financial Times.

Издание напомнило, что германий имеет «решающее значение для оборонной промышленности», и назвало дефицит поставок «отчаянным». Отмечается, что германий требуется для производства тепловизионных систем, используемых в военной технике, включая истребители. Его производство в основном сосредоточено в Китае. Как правило, компании не обладают большими запасами германия.

Китай заявил о прекращении экспорта германия, галлия и сурьмы после введения США и Нидерландами ограничений на современные микросхемы и оборудование для их производства в 2023 г. При этом, по словам трейдеров и аналитиков, экспорт начал серьезно снижаться с конца 2024 г.

Согласно анализу торговых данных некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator, с января по июль импорт германия в США из Китая упал примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте