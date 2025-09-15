Цена германия взлетела до максимума за 14 лет из-за сокращения экспорта из КНР
Результатом ограничений Китая на экспорт германия стал самый высокий рост цен на этот металл как минимум за 14 лет. Об этом пишет Financial Times.
Издание напомнило, что германий имеет «решающее значение для оборонной промышленности», и назвало дефицит поставок «отчаянным». Отмечается, что германий требуется для производства тепловизионных систем, используемых в военной технике, включая истребители. Его производство в основном сосредоточено в Китае. Как правило, компании не обладают большими запасами германия.
Китай заявил о прекращении экспорта германия, галлия и сурьмы после введения США и Нидерландами ограничений на современные микросхемы и оборудование для их производства в 2023 г. При этом, по словам трейдеров и аналитиков, экспорт начал серьезно снижаться с конца 2024 г.
Согласно анализу торговых данных некоммерческой организации Silverado Policy Accelerator, с января по июль импорт германия в США из Китая упал примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.